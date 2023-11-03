У мобільному застосунку "Дія" представлена нова можливість - оплата штрафів за адміністративні порушення.

Інформацію про це опублікував у своєму профілі в соціальній мережі міністр трансформації України Михайло Федоров.

Тепер українці можуть оплатити штрафи за адміністративні правопорушення просто у застосунку "Дія". Необхідність особисто відвідувати суд відпадає - достатньо лише кількох кліків на смартфоні.

"Через необачність можна вчинити адмінпорушення. Наприклад, закурити в невстановленому місці або порушити правила торгівлі. Після цього на людину чекає штраф, який запускає довгий і нудний процес. Потрібно їхати до суду та стояти в чергах, щоб отримати судову постанову та реквізити для сплати штрафу й судового збору. І лише потім іти в банк.

Тепер усе в "Дії". Потрібно відкрити розділ Судові справи або Судові штрафи, вибрати штраф та сплатити його. Це все. Квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє вашу справу", - наголосив Михайло Федоров.

Нагадаємо, прикордонники перестали використовувати цифрові версії документів в "Дії" при перевірці українців на кордоні. Однак мова йшла не про цифровий паспорт, а інші документи - наприклад, свідоцтва про народження дітей.