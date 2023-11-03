Алюмінієва фольга є постійним елементом більшості кухонь і значно спрощує процес приготування різних страв. Проте вже неодноразово лунали повідомлення про можливість шкідливого впливу алюмінію на організм при його потраплянні разом із їжею.

Про те, чи дійсно фольга отруює їжу під час приготування, написала нутриціолог Анастасія Голобородько у Telegram.

Алюміній - дуже поширений елемент, його вміст у воді, їжі є завжди. Топ за вмістом - весь без винятку листовий чай, какао-боби та шоколад, прянощі та спеції, трави. Здоровий організм справляється з цими дозами, - пише експерт.

Висновок нутриціолога полягає в тому, що немає науково підтверджених доказів того, що використання алюмінієвого посуду прямо спричинює збільшення ризику якого-небудь захворювання.

При цьому вона додає, що збільшує проникнення алюмінію в їжу тільки тривале приготування на дуже високих температурах, коли запікаються наступні продукти:

червоне м'ясо

кислотні продукти (пасльонові - особливо помідор і перець, а також яблука)

коли є кисле середовище - оцет чи вино.

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