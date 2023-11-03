Україна не веде таємних переговорів з росією, - Кулеба [ Редагувати ]
Україна не проводить жодних конфіденційних переговорів з росією. Про це наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час участі в ранковій програмі телеканалу ZDF, повідомляє "Укрінформ".
Відповідаючи на запитання про конфіденційні переговори з рф, міністр МЗС відповів: "Ні".
За його словами, основним принципом "мирної формули" є повага до суверенітету та територіальної цілісності України.
Якщо перекладати з дипломатичної мови на звичайну, то це означає, що росія має піти геть з України. Доки цього не станеться, доки вона не буде готова цього зробити, немає сенсу вести жодні переговори, - зазначив він.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ висловлює переконання у необхідності впровадження системи множинного громадянства в Україні.
Проте важливо залишити обмеження, які стосуються заборони на подвійне громадянство з країною, що здійснює агресію.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеби під час виступу перед Світовим конгресом українців.
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