Україна не проводить жодних конфіденційних переговорів з росією. Про це наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час участі в ранковій програмі телеканалу ZDF, повідомляє "Укрінформ".

Відповідаючи на запитання про конфіденційні переговори з рф, міністр МЗС відповів: "Ні".

За його словами, основним принципом "мирної формули" є повага до суверенітету та територіальної цілісності України.

Якщо перекладати з дипломатичної мови на звичайну, то це означає, що росія має піти геть з України. Доки цього не станеться, доки вона не буде готова цього зробити, немає сенсу вести жодні переговори, - зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ висловлює переконання у необхідності впровадження системи множинного громадянства в Україні.

Проте важливо залишити обмеження, які стосуються заборони на подвійне громадянство з країною, що здійснює агресію.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеби під час виступу перед Світовим конгресом українців.