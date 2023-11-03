Уряд покращив прогнози стосовно зростання реальної заробітної плати українців у 2023 і 2024 роках.

Це вказано у пояснювальній записці до проєкту державного бюджету на 2024 рік, підготовленому для другого читання.

За оцінками Міністерства економіки, середня місячна номінальна заробітна плата працівників (брутто) в 2022 році становила 14 847 гривень, тоді як скорегована на рівень споживчих цін вона скоротилися на 11,9%.

За прогнозами на 2023 рік, середня місячна номінальна зарплата (брутто) становитиме 18 527 гривень, а номінальна зарплата, скорегована на інфляцію, зросте на 10,1%. При цьому у прогнозі до першого читання проєкту держбюджету Мінекономіки очікувало це зростання на рівні 5,2%.

Враховуючи меншу очікувану споживчу інфляцію, прогноз зміни реальної заробітної плати підвищено з "плюс" 5,2 відсотка до "плюс" 10,1 відсотка. Показник очікуваного рівня середньомісячної заробітної плати на 2023 рік у номінальному вимірі було скориговано у бік збільшення до 18 527 гривень (на 409 грн більше порівняно із першим читанням), - зазначено в пояснювальній записці.

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