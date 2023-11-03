Доступне житло для молоді: Кабмін продовжить програму [ Редагувати ]
Кабінет Міністрів ухвалив рішення продовжити державну програму надання молоді житла до 2026 року. Завдяки цій ініціативі сотні молодих українських сімей зможуть скористатися пільговими кредитами для власного житла.
Про це повідомив Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів.
Ще одна сфера, яку ми підтримуємо і яка має важливе економічне та соціальне значення - це житлове будівництво. Сьогодні Уряд продовжить до 2026 року державну програму забезпечення молоді житлом, - сказав Шмигаль.
За його словами, ця програма передбачає інвестування понад 1 мільярда гривень у будівництво житла, що призведе до створення нових робочих місць, сплати податків та розвитку громад.
У рамках програми передбачено спільне фінансування з місцевих бюджетів, і громадам рекомендується активно використовувати цю можливість.
Ми очікуємо, що місцева влада набагато активніше долучиться, адже як ніхто має бути зацікавлена у тому, щоб молоді родини жили та працювали саме в їхній громаді, - зазначив прем'єр.
Нагадаємо, лідерка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Україну перед оголошенням результатів щодо початку переговорів про можливий вступ України до Європейського Союзу.
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