Зірка "Сутінок" вперше стане батьком: що відомо [ Редагувати ]
Протягом чотирьох років англійський актор Роберт Паттінсон має стосунки з акторкою Сукі Уотерхаус, яка наразі перебуває при надії.
Пара утримується від публічного оголошення про свої стосунки, тому офіційних підтверджень щодо вагітності Сукі немає. Однак папарацці помітили кругленький живіт у жінки під час неофіційних фотосесій.
Журналісти "спіймали" зірок під час прогулянки, коли Сукі вже не ховає свого стану під багатошаровим одягом.
Вперше про стосунки Роберта Паттінсона та Сьюкі Вотергаус почали пліткувати влітку 2018-го, коли Мережею розлетілися фотографії, на яких вони цілуються, а наприкінці минулого року закохані вперше постали перед зацікавленою публікою.
Нагадаємо, голлівудська актриса Анджеліна Джолі нарвалася на хейт через свою позицію стосовно конфлікту в Ізраїлі. Шанувальники зазначили, що розчаровані поведінкою акторки.
На своїй сторінці в Instagram Джолі зазначила, що вважає ХАМАС терористичною організацією, проте вона виразила обурення щодо загибелі мирних мешканців у секторі Гази.
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