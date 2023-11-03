Розміри забруднення території України російськими мінами та снарядами є найбільшими з часів Другої світової війни. Для повного розмінування цих територій за допомогою звичайних методів та ресурсів потрібно близько 757 років.

Про це повідомляє видання Time.

Протягом понад 600 днів воєнного конфлікту Україна перетворилася на країну з найбільшою кількістю мін. Третина території заповнена мільйонами нерозірваних мін, касетних бомб, а також дротами, мінами-пастками і осколками снарядів.

Величезні мінні поля не тільки загальмували військовий контрнаступ України. Вони поставили під загрозу життя шість мільйонів мирних жителів і зробили непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни, що вплинуло як на економіку України, так і на світове постачання продовольства, - пишуть журналісти.

За оцінкою аналітичного центру GLOBSEC, для України знадобиться 757 років, щоб усунути цю загрозу, використовуючи лише стандартні методи та наявні ресурси.

З початку поточного року 264 мирних жителів загинули від мін, а понад 830 осіб отримали поранення. Однак ці цифри не враховують території, які залишаються під російською окупацією або де тривають бойові дії.

Згідно з виданням, кількість жертв від вибухів наземних мін може досягти 9000 до 2030 року, якщо проблема не буде вирішена.

Нагадаємо, українське Міністерство оборони внесло суттєві зміни у процес постачання техніки та зброї Збройним Силам України. Зокрема, з 1 листопада було спрощено виробничий цикл та процес випробувань.