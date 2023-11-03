Зеленський призначив Сергія Лупанчука командувачем Сил спеціальних операцій [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій. Відповідні документи опубліковані на сайті глави держави.
- Звільнити ХОРЕНКА Віктора Олександровича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
- Призначити полковника ЛУПАНЧУКА Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
У відкритому доступі жодної інформації про Лупанчука немає.
Віктор Хоренко був призначений командувачем ССО наприкінці липня 2022 року. До нього цю посаду обіймав генерал-майор Григорій Галаган. Його перевели на посаду першого заступника керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.
Нагадаємо, наприкінці жовтня Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві СБУ.
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