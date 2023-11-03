В Ужгороді на Закарпатті чадним газом отруїлася ціла родина, троє дітей у реанімації. Про це повідомляє ДСНС.

Опівночі до надзвичайників Закарпаття надійшло повідомлення від медиків про те, що в одному з приватних будинків міста п’ятеро людей отруїлись, ймовірно, чадним газом.

Серед постраждалих троє дітей віком 11, 9 років і 6-місячне немовля. Наразі вони знаходяться у реанімації дитячої лікарні.

Також госпіталізовано матір 1991 року народження. Батько, 1989 р.н., від госпіталізації відмовився.

Рятувальники закликають у період опалювального сезону бути уважнішими та більш обережними у побуті.

Потенційним джерелом загрози отруєння чадним газом може бути будь-який пристрій, що працює на вугіллі, нафті, газі, деревині та торфі. При їхньому спалюванні утворюється окис вуглецю, або чадний газ.

Які прилади можуть стати причиною отруєння чадним газом