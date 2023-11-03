В Ужгороді сім'я отруїлася чадним газом, у реанімації троє дітей [ Редагувати ]
В Ужгороді на Закарпатті чадним газом отруїлася ціла родина, троє дітей у реанімації. Про це повідомляє ДСНС.
Опівночі до надзвичайників Закарпаття надійшло повідомлення від медиків про те, що в одному з приватних будинків міста п’ятеро людей отруїлись, ймовірно, чадним газом.
Серед постраждалих троє дітей віком 11, 9 років і 6-місячне немовля. Наразі вони знаходяться у реанімації дитячої лікарні.
Також госпіталізовано матір 1991 року народження. Батько, 1989 р.н., від госпіталізації відмовився.
Рятувальники закликають у період опалювального сезону бути уважнішими та більш обережними у побуті.
Потенційним джерелом загрози отруєння чадним газом може бути будь-який пристрій, що працює на вугіллі, нафті, газі, деревині та торфі. При їхньому спалюванні утворюється окис вуглецю, або чадний газ.
Які прилади можуть стати причиною отруєння чадним газом
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