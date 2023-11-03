Кабінет міністрів України ухвалив постанову про створення в країні Єдиного державного реєстру домашніх тварин - собак і котів. Про це повідомило Міністерства аграрної політики та продовольства України.

У реєстрі міститиметься інформація про кількість тварин та їх місце перебування, опис тварини, наявність вакцинації та стерилізації, ідентифікаційні дані, дані ветеринарного паспорта та відомості про власника/утримувача.

Це спростить отримання документів для домашніх улюбленців і допоможе адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів.

Єдиний державний реєстр домашніх тварин - інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення реєстрових даних та надання реєстрової інформації щодо домашніх тварин та їх власників або утримувачів Державним регулюванням передбачається розв’язати проблему наявності оперативної і надійної інформації щодо:

кількості домашніх тварин;

місць їх утримання;

стану вакцинації проти сказу та інших інфекційних захворювань для забезпечення ветеринарного і епізоотичного благополуччя;

контролю за переміщенням тварин.

Реєстр має відкрите API для інтеграції з різними системами та забезпечення спрощення доступу вет.лікарям при реєстрації домашніх тварин.

Реєстрація тварин дозволить:

швидко перевірити право власності щодо тварин. Це важливо в разі загублення або крадіжки тварини, оскільки реєстр стане одним з джерел доказів і допоможе у відновленні прав власника.

забезпечити контроль та регулювання епідеміологічної ситуації, оскільки будуть відомі дані про вакцинацію та стан здоров'я тварин. Це сприятиме запобіганню спалахів захворювань та забезпеченню безпеки як для тварин, так і для людей.

спростить пересування власників зі своїми тваринами по території України. Також планується спростити процедуру оформлення реєстраційних документів для перетину кордону та інших адміністративних процедур.

сприятиме підвищенню свідомості власників щодо відповідального володіння та догляду за тваринами. Власники будуть більш усвідомлені щодо важливості реєстрації, вакцинації та дотримання законодавства про захист тварин.

Впровадження ідентифікаційного чіпу для тварин дозволить спростити процес ідентифікації та відновлення паперової документації. Інформація про тварину буде легко доступна у цифровому паспорті, що дозволить уникнути проблем з втратою чи зіпсуванням документів.

Нагадаємо, у росії дозволили вбивати тварин із Червоної книги.