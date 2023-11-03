Українська біженка Юля Сторожук сколихнула Сполучені Штати. Провідні американські канали крутять відео, де жінка б'є ногами 3-річного сина. Хлопчика у неї забрали, а садистку відпустили під заставу.

Інцидент стався у Південній Флориді. Камера у багатоквартирному будинку зафіксувала, як молода жінка спершу штовхнула сина на підлогу, а потім завдала йому кілька ударів ногами. Відео побачили сусіди, які й повідомили поліцію про домашнє насильство.

У відділку дівчина розповіла копам, що ніколи раніше не била сина, і це був єдиний випадок. Начебто він хотів самовільно піти на дитячий майданчик, погано поводився і "не слухався".

"Мама-монстр", як її називають американські журналісти, запевнила, що раніше дитину не била.

Фото з поліції Юлії Сторожук

29-річній Юлії висунули звинувачення у жорстокому поводженні з дітьми. Її випустили під заставу $5000 та заборонили контактувати з дитиною.

Дівчина розповіла, що є мамою-одиначкою, яка переїхала до США через війну в Україні рік тому, раніше працювала стюардесою. У мережі можна знайти її оголошення про пошук роботи "стюардесою на яхтах".