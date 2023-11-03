Українську біженку з губами арештували в США за жорстоке побиття маленького сина (відео) [ Редагувати ]
Українська біженка Юля Сторожук сколихнула Сполучені Штати. Провідні американські канали крутять відео, де жінка б'є ногами 3-річного сина. Хлопчика у неї забрали, а садистку відпустили під заставу.
Інцидент стався у Південній Флориді. Камера у багатоквартирному будинку зафіксувала, як молода жінка спершу штовхнула сина на підлогу, а потім завдала йому кілька ударів ногами. Відео побачили сусіди, які й повідомили поліцію про домашнє насильство.
У відділку дівчина розповіла копам, що ніколи раніше не била сина, і це був єдиний випадок. Начебто він хотів самовільно піти на дитячий майданчик, погано поводився і "не слухався".
"Мама-монстр", як її називають американські журналісти, запевнила, що раніше дитину не била.
Фото з поліції Юлії Сторожук
29-річній Юлії висунули звинувачення у жорстокому поводженні з дітьми. Її випустили під заставу $5000 та заборонили контактувати з дитиною.
Дівчина розповіла, що є мамою-одиначкою, яка переїхала до США через війну в Україні рік тому, раніше працювала стюардесою. У мережі можна знайти її оголошення про пошук роботи "стюардесою на яхтах".
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