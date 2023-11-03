У Житомирі аварія на колекторі

З 15:00 3 листопада Житомир повністю відключений від водопостачання через складну аварію на каналізаційному колекторі. Про це повідомляє "Житомирводоканал".

Докопалися до пошкодженої ділянки трубопроводу. Працівники, які вийшли на зміну о 8:00, продовжують трудитися і виконувати роботу у важких умовах, бо перебування в нечистотах - це за будь-яких обставин складно: мокро, брудно, смердотно. Маємо замінити пошкоджену ділянку - це добрячий "шмат" роботи. Щонайменше на кілька годин. Але працюватимемо, доки проблему не буде вирішено.

Раніше у "Житомирводоканалі" повідомили, що напірний каналізаційний колектор, яким транспортуються стоки з усього міста до очисних споруд, вийшов з ладу. Аби працівники могли провести роботи із відновлення цілісності каналізаційної мережі, з 15:00 призупинити водопостачання міста.

Внаслідок аварії на Житомирводоканалі у річку Тетерів потрапили нечистоти.