Житомир залишився без води через аварію на колекторі [ Редагувати ]
З 15:00 3 листопада Житомир повністю відключений від водопостачання через складну аварію на каналізаційному колекторі. Про це повідомляє "Житомирводоканал".
Докопалися до пошкодженої ділянки трубопроводу.
Працівники, які вийшли на зміну о 8:00, продовжують трудитися і виконувати роботу у важких умовах, бо перебування в нечистотах - це за будь-яких обставин складно: мокро, брудно, смердотно.
Маємо замінити пошкоджену ділянку - це добрячий "шмат" роботи. Щонайменше на кілька годин. Але працюватимемо, доки проблему не буде вирішено.
Раніше у "Житомирводоканалі" повідомили, що напірний каналізаційний колектор, яким транспортуються стоки з усього міста до очисних споруд, вийшов з ладу. Аби працівники могли провести роботи із відновлення цілісності каналізаційної мережі, з 15:00 призупинити водопостачання міста.
Внаслідок аварії на Житомирводоканалі у річку Тетерів потрапили нечистоти.
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