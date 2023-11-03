Гепатит А виявили у Тернопільській області. Наразі медики зафіксували лише один випадок. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

За інформацією Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України сьогодні у жительки однієї з громад Тернопільщини лабораторно підтверджено вірусний гепатит А. Триває епідеміологічне розслідування, проводяться відбори біоматеріалу контактних осіб та із зовнішнього середовища.

Пацієнтка з гепатитом А госпіталізована в інфекційне відділення однієї з лікарень Тернопільщини.

Тернопільщина стала третім регіоном, де виявили випадок гепатит А. Раніше До цього інфекційну хворобу зафіксували спочатку у Вінницькій, а потім в Івано-Франківській області.

Станом на сьогодні, на Прикарпатті немає спалаху вірусного гепатиту А. Всі зареєстровані випадки захворювання (12) є поодинокими та не мають спільного епідеміологічного зв'язку.

Спалах гепатиту А наявний тільки у Вінницькій області. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, з 16 жовтня за медичною допомогою звернулись 262 особи. За останніми даними, в лікарні залишається 111 хворих, 87 осіб - виписано.

У Вінницькій області працюють фахівці над встановленням джерела спалаху. Враховуючи довгий термін інкубаційного періоду гепатиту А, що становить до 45 днів, інфікована людина могла одужати.

Вірусний гепатит А постійно реєструється на території України. Його причиною є порушення санітарно-гігієнічних норм: неякісно помиті руки, використання чи вживання забрудненої води.

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