США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $125 млн. Сили оборони України отримають додаткові боєприпаси для HIMARS, NASAMS, артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм, гранатомети тощо.

Повний перелік зброї опублікований на сайті Пентагону:

додаткові боєприпаси для систем NASAMS;

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібрів 155 та 105 мм;

ракети з трубним пуском, оптичним відстеженням і провідним наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin та АТ-4;

понад 3 млн набоїв до стрілецької зброї та гранат;

підривні боєприпаси для розчищення перешкод;

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

12 вантажівок для перевезення важкої техніки;

спорядження для холодної погоди;

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Окремо Міноборони США замовляє для України додаткові засоби боротьби з безпілотниками з лазерним наведенням на суму $300 млн. Їх передадуть у рамках програми "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI), яка передбачає закупівлю зброї у виробників, а не її передачу зі складів армії США.

Минулого тижня адміністрація президента США запросила додаткові бюджетні асигнування на допомогу Ізраїлю та Україні.

Згідно з пропозицією Білого дому, Україна та Ізраїль отримають допомогу з одного пакета у розмірі $106 млрд: $61,3 млрд має отримати Україна, $14,3 млрд - Ізраїль.