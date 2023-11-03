США виділили Україні військову допомогу на $125 млн і замовили ще на $300 млн [ Редагувати ]
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $125 млн. Сили оборони України отримають додаткові боєприпаси для HIMARS, NASAMS, артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм, гранатомети тощо.
Повний перелік зброї опублікований на сайті Пентагону:
- додаткові боєприпаси для систем NASAMS;
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS;
- артилерійські снаряди калібрів 155 та 105 мм;
- ракети з трубним пуском, оптичним відстеженням і провідним наведенням (TOW);
- протитанкові комплекси Javelin та АТ-4;
- понад 3 млн набоїв до стрілецької зброї та гранат;
- підривні боєприпаси для розчищення перешкод;
- протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;
- 12 вантажівок для перевезення важкої техніки;
- спорядження для холодної погоди;
- запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
Окремо Міноборони США замовляє для України додаткові засоби боротьби з безпілотниками з лазерним наведенням на суму $300 млн. Їх передадуть у рамках програми "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI), яка передбачає закупівлю зброї у виробників, а не її передачу зі складів армії США.
Минулого тижня адміністрація президента США запросила додаткові бюджетні асигнування на допомогу Ізраїлю та Україні.
Згідно з пропозицією Білого дому, Україна та Ізраїль отримають допомогу з одного пакета у розмірі $106 млрд: $61,3 млрд має отримати Україна, $14,3 млрд - Ізраїль.
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