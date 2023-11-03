Внаслідок бомбового удару на Запорізькому напрямку загинув колишній очільник Хмельницького обласного територіального центру комплектування полковник Володимир Возний. Йому було 45 років. Про це повідомив голова Кам’янець-Подільської райради Михайло Сімашкевич.

Сьогодні, близько 10.00 у бойовому зіткненні на Запорізькому напрямку в результаті бомбового удару загинув полковник ВОЗНИЙ Володимир Миколайович, колишній керівник Хмельницького обласного ТЦК та СП. Ще пару тижнів тому бачилися, спілкувалися, чаювали.

Співчуття щодо загибелі Володимира Возного висловив і колишній голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Сьогодні о 7:36 я отримав повідомлення з привітанням до Дня ракетних військ від свого друга Володимира Возного, а через кілька годин дізнався, що він загинув... Загинув Героєм!

З липня 2015 року Володимир Возний обіймав посаду військового комісара у Кам'янці-Подільському. У березні 2022 року був призначений начальником Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У серпні 2023 року Возного, як і всіх обласних воєнкомів, звільнили указом президента Зеленського.