На фронті загинув колишній начальник Хмельницького військкомату [ Редагувати ]
Внаслідок бомбового удару на Запорізькому напрямку загинув колишній очільник Хмельницького обласного територіального центру комплектування полковник Володимир Возний. Йому було 45 років. Про це повідомив голова Кам’янець-Подільської райради Михайло Сімашкевич.
Сьогодні, близько 10.00 у бойовому зіткненні на Запорізькому напрямку в результаті бомбового удару загинув полковник ВОЗНИЙ Володимир Миколайович, колишній керівник Хмельницького обласного ТЦК та СП.
Ще пару тижнів тому бачилися, спілкувалися, чаювали.
Співчуття щодо загибелі Володимира Возного висловив і колишній голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
Сьогодні о 7:36 я отримав повідомлення з привітанням до Дня ракетних військ від свого друга Володимира Возного, а через кілька годин дізнався, що він загинув... Загинув Героєм!
З липня 2015 року Володимир Возний обіймав посаду військового комісара у Кам'янці-Подільському. У березні 2022 року був призначений начальником Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
У серпні 2023 року Возного, як і всіх обласних воєнкомів, звільнили указом президента Зеленського.
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