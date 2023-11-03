Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу подав у відставку. Про це він оголосив після програного матчу "Шахтарю" (1:0) у матчі 13-го туру УПЛ.

Сьогодні не хотілося би говорити про гру. Хочу сказати, що 15 років віддав футболу в Україні. На цьому вирішив завершити свою кар'єру. Це була остання гра. Я попрощався зі своїми гравцями, із гравцями "Шахтаря". Дякую всім, і сподіваюся, що частинка мене залишила слід в українському футболі. Я вдячний і президенту "Шахтаря" Рінату Ахметову, і президенту "Динамо" Ігорю Суркісу за спільну роботу. Хотілося би завершити по-іншому, але всьому приходить кінець - і футбольної кар'єри, і самого футболу, і кохання, і життя. Усьому є початок та кінець.

Луческу заявив, що бере на себе відповідальність за кепські результати столичного клубу останнім часом.

Можливо, мій авторитет, мій тиск були занадто великими для молодих гравців, тому відповідальність за останні результати я беру на себе. Все ж таки, ми мали гандикап, але не спромоглися виграти останні матчі... Також варто зазначити, що за останні два роки від нас пішла велика група гравців, досвідчених виконавців, і молоді потрібно давати час, вони не можуть відразу замінити досвідченіших та майстерніших партнерів.

У відставку 78-річний Мірча Луческу пішов після трьох з половиною сезонів у "Динамо". Тренером киян він став у липні 2020 року.

До цього румунський спеціаліст 12 років очолював донецький "Шахтарі". З ним команда 8 разів ставала чемпіоном України, 6 разів вигравала Кубок та 7 - Суперкубок країни. У сезоні 2008/09 донеччани на чолі з румунським фахівцем стали володарями Кубка УЄФА. Луческу 8 разів визнавали найкращим тренером України.

Луческу також очолював збірну Туреччини (до лютого 2019 року) , турецькі клуби "Галатасарай" та "Бешикташ". У 2016 році румунський коуч очолив російський "Зеніт", але працював на цій посаді лише один сезон.

Нагадаємо, київське "Динамо" цього сезону не потрапило до півфіналу Кубка України з футболу. В 1/2 фіналу зіграють "Шахтар", "Чорноморець", "Полісся" та "Ворскла".