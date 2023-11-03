

Книга життя українського військового та письменника Бориса Кутового "Смерть поета" стала переможцем XXIV Загальнонаціонального літературного конкурсу "Українська мова – мова єднання" в номінації "Рубежі подвигів та безсмертя".

Автобіографічна збірка тематично поєднаних новел та віршів, головною ідеєю яких є перемога життя та любові над смертю, стала своєрідним дослідженням катарсису душі та серця людини, яка потрапляє на війну, щоб захищати рідну землю.

- Саме любов дає нам сили й надихає на життя, боротьбу та перемогу, – у цьому переконаний автор книги «Смерть поета», письменник та учасник бойових дій Борис Кутовий. Ця книга – про перемогу життя над смертю завдяки тому, що людина, її серце може любити, і ця любов є сильнішою за всі випробування, що можуть випасти на її долю, і саме вона допомагає їх долати. Саме на війні я відчув, що моє серце почало битися в ритмі віршів українською мовою. Книга задумана як військовий фронтовий щоденник поета, який потрапив до мене в руки після того, як поет загинув від кулі ворожого снайпера. Саме такий задум книги сформувався в мене, коли я став свідком загибелі нашого військовослужбовця під Мар’їнкою. У загиблого залишилося семеро дітей. Це справило на мене настільки сильне враження, що з’явився перший вірш «Як заснув сьогодні я, сплю без просипу». А потім поезія якось так пішла з серця, – говорить автор книги.

Лауреата урочисто привітали в Центрі журналістської солідарності, який розвиває й підтримує Національна спілка журналістів України з початку широкомасштабного вторгнення. Місце для дружньої зустрічі було обрано невипадково, адже це своєрідний хаб для журналістів, де вони можуть перед виїздом до зони бойових дій на висвітлення подій отримати захисне спорядження й пройти безпекові тренінги.

- Ця війна для нашого народу стала дуже жертовною. І в цій ситуації дуже важливі такі художньо-документальні авторські видання, які відображають героїзм, життєлюбність, доброту та духовність, – наголосив, Голова оргкомітету конкурсу заслужений журналіст України Юрій Работін.