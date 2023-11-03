У Сил оборони України більше зразків озброєння, ніж у НАТО - Генштаб [ Редагувати ]
Військовослужбовці Збройних сил України не мають проблем з опануванням західних артилерійських систем. Оскільки зразків озброєння у Сил оборони більше, ніж у НАТО.
Про це заявив начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Сергій Баранов.
"У нас уже зразків озброєння більше, ніж у НАТО. Це створює певні труднощі щодо логістичного забезпечення, але в нас немає жодного зразка, який ми не можемо використовувати, обслуговувати, вдосконалюємо. В Україні унікальні люди. У нас немає проблем із вивченням, опануванням (західних, - ред.) артилерійських систем", - заявив він.
Баранов додав, що до навчань на іноземних артсистемах допускаються і досвідчені артилеристи, так і нещодавно мобілізовані бійці. Він зазначив, що термін перебування на службі не має суттєвого значення для опанування певного виду озброєння.
"Безумовно, той, хто вже має досвід, опановує новий зразок набагато легше, бо фізичні процеси не відмінити. Є закони фізики, які впливають на політ снаряда. Досвідченим набагато легше, але щодо термінів вивчення - взагалі не бачу проблем. І мобілізовані без проблем усе вивчають. Головне, це - бажання. Все інше приходить під час тренувань, навчань", - пояснив він.
Бригадний генерал також заявив, що темпи і обсяги постачання західного озброєння залежить і від успіхів артилеристів на полі бою.
"Хто дасть зброю, якщо ми не зможемо її опанувати, тому, так, від цього, безумовно, усе залежить", - підкреслив він.
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