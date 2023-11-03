Партію "Шанс", афілійовану з проросійським політиком Іланом Шором, було виключено із загальних місцевих виборів у Молдові, запланованих на 5 листопада.

Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан.

"Вони хочуть розколоти нашу країну, розділити її, розпалити сепаратизм і занурити її в хаос і насильство. Ми зобов'язані втрутитися, і ігнорувати такі напади не тільки аморально, а й протизаконно. РФ не може увійти в Молдову з танками, як увійшла в Україну, але входить з організованою злочинністю", - йдеться в заяві.

За його словами, на засіданні Комісії з надзвичайних ситуацій Молдови заслухали звіти правоохоронних органів, провели інвентаризацію доказів, проаналізували дії державних установ і встановили, що спроби руйнування конституційного ладу підтверджено і задокументовано.