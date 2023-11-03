У США проголосували за посилення санкцій проти нафти з Ірану [ Редагувати ]
Палата представників США сьогодні, 3 жовтня, ухвалила законопроєкт про посилення санкцій щодо іранської нафти. Це має надіслати чіткий сигнал росії та Китаю.
Законопроєкт під назвою "Зупинити приховування іранської нафти", ухвалений 342 голосами проти 69, накладе заходи на іноземні порти та нафтопереробні заводи, які переробляють нафту, експортовану з Ірану з порушенням санкцій США.
Американські законодавці обговорюють кілька законопроектів, спрямованих на чинення тиску на Іран після нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня. ХАМАС уже давно підтримується Іраном, але Тегеран заперечує свою причетність до атак.
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