Міжнародна агенція з атомної енергії провела тринадцяту ротацію своєї місії на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє МАГАТЕ.

За даними МАГАТЕ, остання ротація відбулась у четвер, 2 листопада.

"Цього тижня нова група експертів МАГАТЕ перетнула лінію фронту, щоб продовжити моніторинг ядерної безпеки на Запорізькій АЕС в Україні. Це вже 13-та така місія з того часу, як МАГАТЕ створило постійну присутність минулого року для запобігання ядерній аварії під час конфлікту", - сказано у повідомленні.