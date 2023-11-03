МАГАТЕ провела тринадцяту ротацію групи експертів на Запорізькій АЕС [ Редагувати ]
Міжнародна агенція з атомної енергії провела тринадцяту ротацію своєї місії на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.
Про це повідомляє МАГАТЕ.
За даними МАГАТЕ, остання ротація відбулась у четвер, 2 листопада.
"Цього тижня нова група експертів МАГАТЕ перетнула лінію фронту, щоб продовжити моніторинг ядерної безпеки на Запорізькій АЕС в Україні. Це вже 13-та така місія з того часу, як МАГАТЕ створило постійну присутність минулого року для запобігання ядерній аварії під час конфлікту", - сказано у повідомленні.
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