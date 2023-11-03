Рф з артилерії атакувала Нікопольський район [ Редагувати ]
Російська федерація у п'ятницю, 3 жовтня, з артилерії обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його даними, цього разу ворог завдав удару по Мирівській і Марганецькій громадах. Однак найбільше дісталося самому Нікополю.
За попередніми даними, там постраждав 51-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Також було пошкоджено 13 гаражів і 6 авто. Понівечені 8 приватних будинків, 6 господарських споруд, лінії електропередач. Побите й комунальне підприємство.
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