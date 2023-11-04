В регіоні західного Непалу стався сильний землетрус, який спричинив щонайменше 69 смертей, повідомляє місцева влада.

Інформацію опублікувала агентство Reuters. Згідно з даними Національного сейсмологічного центру Непалу, магнітуда цього землетрусу склала 6,4 бала, але пізніше Німецький науково-дослідний центр геонаук (GFZ) оцінив її вже на 5,7 бали.

Наразі важко встановити контакт з районом біля епіцентру, який знаходиться в Джаджаркоті. Офіційний представник місцевих влад Харіш Чандра Шарма повідомив про принаймні 34 загиблих у своєму районі, тоді як поліцейський Намарадж Бхаттараї із сусіднього району Рукум-Вест повідомив про принаймні 35 загиблих.

Рятувально-пошукові групи повинні розчищати дороги, заблоковані сухими зсувами через землетрус, щоб дістатися до постраждалих районів.

Раміданда, де знаходиться епіцентр, влада ще не дісталася.

Такі природні катастрофи завжди викликають серйозні руйнування та призводять до людських жертв. Їхні наслідки демонструють, наскільки важливо бути готовими та мати ефективні системи реагування на надзвичайні ситуації.

Un terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito il nordovest del Nepal.È stato avvertito anche in Cina e India,a Nuova Delhi. Si registrano oltre 50 morti, ma il bilancio è destinato ad aumentare. Il sisma ha avuto origine a una profondità di 17,9 chilometri vicino alla città di Jumla. pic.twitter.com/fvruWyM727 — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) November 3, 2023

Раніше ми писали про те, що у Закарпатській області стався землетрус, який відчули місцеві жителі. Зокрема, про відчутні поштовхи повідомляють з Ужгорода.