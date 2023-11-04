У п'ятницю, 4 листопада, на території України передбачаються опади, проте вони не охоплять всі регіони. Очікуються дощі, зокрема в північних і більшості центральних областях країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень у північних та більшості центральних областей помірні, місцями значні дощі, на решті території без істотних опадів.

При цьому, вітер буде південно-східним, 7-12 м/с, вночі у західних, вдень у центральних та південних областях пориви 15-20 м/с, у Карпатах вночі 20-25 м/с.

Температура вдень 12-17°, у південних областях 18-23°.

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