Де дощитиме: прогноз погоди на 4 листопада [ Редагувати ]
У п'ятницю, 4 листопада, на території України передбачаються опади, проте вони не охоплять всі регіони. Очікуються дощі, зокрема в північних і більшості центральних областях країни.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень у північних та більшості центральних областей помірні, місцями значні дощі, на решті території без істотних опадів.
При цьому, вітер буде південно-східним, 7-12 м/с, вночі у західних, вдень у центральних та південних областях пориви 15-20 м/с, у Карпатах вночі 20-25 м/с.
Температура вдень 12-17°, у південних областях 18-23°.
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