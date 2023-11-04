4 листопада за новим церковним календарем відзначається день пам'яті преподобного Іоаникія Великого, а також мучеників Никандра, єпископа Мирського, і пресвітера Єрмея. У народному календарі це Яремин день. Розберімось, що можна, а що заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято?

4 листопада (17 листопада за старим стилем) відзначається свято преподобного Іоаникія Великого і мучеників Никандра, єпископа Мирського, і пресвітера Єрмея.

Іоаникій народився 752 року в бідній родині у Віфінії. Навіть у молодості його життя було пов'язане з духовністю. Після служби в армії він вирішив присвятити своє життя Богу, провівши деякий час в пустелі, де вивчав Святі Писання і молитви. Після 12 років пустелі він прийняв чернецьке покликання.

Святий Іоаникій мав дар пророцтва, і під час молитви він виявляв різні надприродні здібності. Він також відомий створенням молитви, яку використовує церква і сьогодні. Після довгого життя він відійшов у затворі в обителі Антідієва, де прожив до кінця свого життя.

Нікандра і Єремея були учнями святого Тита та активними проповідниками християнства. Їхню релігійну віру переслідували, і їх піддавали катуванням, але вони залишалися невідмовними вірними. Імператор велів катувати їх, але вони витримали страшні муки і залишилися вірними Христу. В результаті цих катувань вони померли мученицькою смертю.

4 листопада 2023 року за новим церковним календарем також є Михайлівською поминальною суботою. За старим стилем це свято відзначається як день пам'яті рівноапостольного Аверкія, єпископа Ієрапольського, а також Казанської ікони Божої Матері.

Прикмети

птахи неспокійні зранку - ввечері будуть опади;

цього дня зазвичай іде дощ;

туман стелиться по землі - буде тепло;

день ясний - до похолодання;

небо на заході червоне - завтра буде сильний вітер.

У народному календарі 4 листопада - свято Яремин день, Ярема, Веремій і Никандр. Зазвичай погода цього дня не налаштовувала на прогулянки, тому намагалися зайвий раз не виходити з дому і говорили: "Ярема - сиди вдома".

Що заборонено робити?

Сваритися та лихословити.

Бажати зла іншим людям.

Відмовляти в милостині та допомозі.

Згадувати померлих погано.

Заборон на роботу в цей день немає, але все ж краще розглянути такі рекомендації:

Варто уникати початку нових справ у цей день, оскільки за народними прикметами це може обернутися розчаруванням.

Рекомендується утримуватися від видачі чого-небудь у борг.

Добре відвідати храм, поставити свічку за спокій померлих і помолитися.

Цього дня можна також відвідати цвинтар, прибрати могилки і вшанувати пам'ять померлих.

Що треба робити?

За стародавніми звичаями цього дня краще залишати помешкання лише у важких випадках, щоб не накликати на себе неприємностей. День можна провести в сімейному колі, займаючись дрібними справами.

Традиційно на вікнах можна розставити гілочки горобини, яка вважається домашнім оберегом.

Іменини

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають: Іван, Порфирій, Олександр, Микола, Євгенія, Ілля, Степан.

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