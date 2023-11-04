Втрати рф: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
За останню добу Збройні сили України відзначились ліквідацією 830 ворожих військових. Загалом, з початку російської агресії на території України до 4 листопада загинуло понад 304 тисячі представників російських військ. Цю інформацію оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.
За період з 24 лютого 2022 року по 4 листопада 2023 року, загальні втрати серед військовослужбовців російської армії на території України оцінюються на рівні 304 100 осіб, з урахуванням додаткових 830 ворогів, що були ліквідовані протягом останньої доби.
З початку війни знищено:
- танків - 5276 (+11) од,
- бойових броньованих машин - 9939 (+38) од,
- артилерійських систем - 7363 (+35) од,
- РСЗВ - 861 (+7) од,
- засобів ППО - 568 (+2) од,
- літаків - 322 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5534 (+39) од,
- крилатих ракет - 1551 (+0) од,
- кораблів - 20 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9716 (+25) од,
- спеціальної техніки - 1038 (+4) од.
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