За останню добу Збройні сили України відзначились ліквідацією 830 ворожих військових. Загалом, з початку російської агресії на території України до 4 листопада загинуло понад 304 тисячі представників російських військ. Цю інформацію оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

За період з 24 лютого 2022 року по 4 листопада 2023 року, загальні втрати серед військовослужбовців російської армії на території України оцінюються на рівні 304 100 осіб, з урахуванням додаткових 830 ворогів, що були ліквідовані протягом останньої доби.

З початку війни знищено:

танків - 5276 (+11) од,

бойових броньованих машин - 9939 (+38) од,

артилерійських систем - 7363 (+35) од,

РСЗВ - 861 (+7) од,

засобів ППО - 568 (+2) од,

літаків - 322 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5534 (+39) од,

крилатих ракет - 1551 (+0) од,

кораблів - 20 (+0) од,

підводних човнів - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9716 (+25) од,

спеціальної техніки - 1038 (+4) од.

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