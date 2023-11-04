ЗСУ "підсмажили" позиції ворога [ Редагувати ]
Минулої доби, 3 листопада, авіація Збройних сил України провела 9 атак на райони зосередження російського військового особового складу, техніки та озброєння, а також здійснила 2 атаки на зенітно-ракетні комплекси, що належать російським військам.
За інформацією Генерального штабу, протягом цього часу війська ракетних військ ЗСУ влучили в 7 різних районів, де розташовані військові об'єкти ворога, такі як особовий склад, озброєння, військова техніка, станція радіоелектронної боротьби, радіолокаційна станція, склади боєприпасів та артилерійські засоби, які належать окупантам.
У цей же період армія ворога 3 листопада здійснила 2 ракетні та 62 авіаційні атаки та влаштувала 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню проти позицій українських військ та мирних населених пунктів.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Крім того, під вогнем артилерії опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
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