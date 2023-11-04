У суботу вночі, 4 листопада, Сумську область була піддана атакам російських терористів, які використовували два ударних безпілотника типу Shahed-136/131. На щастя, Сили протиповітряної оборони успішно "приземлили" обидва безпілотники. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

Сьогодні вночі противник атакував Сумщину двома ударними БпЛА "Shahed-136/131" з Курської області. Обидва ворожі безпілотники знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України.

За інформацією начальниці Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України, Наталії Гуменюк, очікується, що російські атаки стануть ще масованішими після настання холодів.

Попередні (атаки, - ред.) ми оцінювали, як точкові. Ми попереджали, що це розвідки. 2, 4, 6 "Шахедів" запущені у зону відповідальності означали, що ворог намагався розвідати розміщення наших засобів ППО.

Наприклад, в ніч на 3 листопада терористи випустили по Харкову по Харкову близько 10 дронами типу Shahed. Тоді ж було зафіксовано пошкодження приватних будинків, навчального закладу й авто. Зокрема від ударів постраждали й інші регіони.

Згідно з даними Повітряних сил, тієї ночі терористи застосували проти України 40 "Shahed-136/131" й ракету Х-59.

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