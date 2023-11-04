Над Сумщиною Сили ППО "приземлили" два БпЛА [ Редагувати ]
У суботу вночі, 4 листопада, Сумську область була піддана атакам російських терористів, які використовували два ударних безпілотника типу Shahed-136/131. На щастя, Сили протиповітряної оборони успішно "приземлили" обидва безпілотники. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.
Сьогодні вночі противник атакував Сумщину двома ударними БпЛА "Shahed-136/131" з Курської області. Обидва ворожі безпілотники знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України.
За інформацією начальниці Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України, Наталії Гуменюк, очікується, що російські атаки стануть ще масованішими після настання холодів.
Попередні (атаки, - ред.) ми оцінювали, як точкові. Ми попереджали, що це розвідки. 2, 4, 6 "Шахедів" запущені у зону відповідальності означали, що ворог намагався розвідати розміщення наших засобів ППО.
Наприклад, в ніч на 3 листопада терористи випустили по Харкову по Харкову близько 10 дронами типу Shahed. Тоді ж було зафіксовано пошкодження приватних будинків, навчального закладу й авто. Зокрема від ударів постраждали й інші регіони.
Згідно з даними Повітряних сил, тієї ночі терористи застосували проти України 40 "Shahed-136/131" й ракету Х-59.
по темі
Минулої доби, 3 листопада, авіація Збройних сил України провела 9 атак на райони зосередження російського військового особового складу, техніки та озброєння
Важливо повідомляти інформацію про потрапляння людини в полон до компетентних державних органів
росія понесла значні втрати під час воєнних дій в Україні
У понеділок, 30 жовтня, російська федерація здійснила ракетний удар по судноремонтному заводу в Одеській області, внаслідок чого чотири людини отримали поранення
Доповіді звіту від Генерального штабу Збройних Сил України свідчать про значні втрати російських окупаційних військ у територіальній обороні України протягом минулого тижня, з 23 по 29 жовтня