Україна за допомогою інформаційної операції призвели до дезертирства 17 тисяч російських солдатів, навіть не відкриваючи вогонь, заявив глава командування спеціальних операцій армії США Джонатан Браг. Інформація цитується у виданні Business Insider.

Підкреслюється, що швидкий розвиток комунікаційних технологій та використання медіа і соціальних мереж значно полегшили доступ до інформації. Цей фактор дозволив Україні ефективно просувати свої інтереси та підривати позиції своїх конкурентів.

За словами американського командира, Україна успішно використовує методи пропаганди, які переконали тисячі росіян звільнити свої позиції та дезертувати.

Розсилка повідомлень зіграла величезну роль в тактичному і оперативному сенсі. Ми підтримали там наших українських партнерів. Ви змусили дезертувати 17 тисяч росіян. Це 17000 солдатів, яких не потрібно було підривати на полі бою або знищувати. Це послабило їхні захисні механізми.

За допомогою соціальних мереж військові та розвідувальні служби можуть збирати інформацію про противника, його військову техніку і живу силу. Ці дані використовуються для планування атак та підриву морального духу противника.

Зазначається, що кремль намагається протидіяти наслідкам інформаційних операцій з боку України, включаючи покарання та страти власних солдатів.

Американські військові, враховуючи можливий конфлікт з Китаєм чи росією, закликали збільшити інвестиції в інформаційні операції. Це дозволить сформувати інформаційну перевагу на полі бою перед, під час і після військових дій.

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