В Україні кинутий напризволяще росіянин підірвав сам себе на фронті. "Харакірі" окупант зробив після зради з боку "побратима". За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, у мережі опубліковано відео, на якому екіпаж безпілотника 92-ї бригади атакує двох російських окупантів під Бахмутом.

На одному із відео видно, як "скидання" з безпілотного літального апарата поранило одного з окупантів. Інший, замість того, щоб надати допомогу своєму товаришу, просто тікає.

Відчайдушний росіянин у відчаї підірвав себе гранатою.

На другому відео БПЛА скидає ще один боєприпас. Тоді окупант у відчаї, розуміючи, що свої його кинули, зриває кільце з гранати і підриває себе.

Раніше ми писали про те, як ЗСУ змусили дезертувати 17 тисяч окупантів без пострілів.