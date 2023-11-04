Кинутий напризволяще окупант підірвав сам себе (відео) [ Редагувати ]
В Україні кинутий напризволяще росіянин підірвав сам себе на фронті. "Харакірі" окупант зробив після зради з боку "побратима". За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, у мережі опубліковано відео, на якому екіпаж безпілотника 92-ї бригади атакує двох російських окупантів під Бахмутом.
На одному із відео видно, як "скидання" з безпілотного літального апарата поранило одного з окупантів. Інший, замість того, щоб надати допомогу своєму товаришу, просто тікає.
Відчайдушний росіянин у відчаї підірвав себе гранатою.
На другому відео БПЛА скидає ще один боєприпас. Тоді окупант у відчаї, розуміючи, що свої його кинули, зриває кільце з гранати і підриває себе.
Раніше ми писали про те, як ЗСУ змусили дезертувати 17 тисяч окупантів без пострілів.
по темі
У суботу вночі, 4 листопада, Сумську область була піддана атакам російських терористів, які використовували два ударних безпілотника типу Shahed-136/131
Минулої доби, 3 листопада, авіація Збройних сил України провела 9 атак на райони зосередження російського військового особового складу, техніки та озброєння
За останню добу Збройні сили України відзначились ліквідацією 830 ворожих військових
Існує велика ймовірність того, що росія може продовжити тактику обстрілів об'єктів енергетики в Україні протягом цієї осені та зими
Важливо повідомляти інформацію про потрапляння людини в полон до компетентних державних органів