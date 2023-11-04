Швеція передала Україні вісім новітніх самохідних артилерійських установок Archer. Гаубиці вже на території України. Про це повідомляє SVT.

За інформацією від міністра оборони Швеції Пола Йонсона, передача САУ Archer відбулася відповідно до рішення шведського уряду, яке було ухвалене в січні. Міністр оборони Швеції зауважив, що гаубиці Archer славляться своєю високою точністю та мобільністю.

Нещодавно, під час святкування Дня ракетних військ та артилерії, українські військові вперше продемонстрували самохідну артилерійську установку Archer, яка вже була передана до складу військових бригад.

САУ Archer є шведською 155-мм самохідною артилерійською установкою, збудованою на базі шасі Volvo A30D 6×6. Вона призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей та забезпечення проривів у мінних полях та полігонних загородженнях.

САУ Archer має діапазон дії понад п'ять кілометрів та може бути розгорнута, відкрита вогонь та швидко від'їхати з позиції всього за кілька хвилин.

Нагадаємо, що благодійники зі США передали 10 позашляховиків для ЗСУ.