Ситуація в районі Бахмуту хоч і напружена, але повністю контрольована Збройними Силами України. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів заступник командира 3 окремої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов.

"В цілому ситуація в районі Бахмута контрольована. Проте, це не значить, що противник спить, що противник не проводить будь-які дії. На сьогодні противник дуже активно намагається використовувати свої дві переваги: кількість особового складу, кількість засобів, у тому числі засоби артилерійського озброєння. Ворог намагається створювати напругу, забрати ініціативу. В деяких випадках ворог переходить до штурмових дій, рейдових дій, щоби покращити своє тактичне становище. Але в цілому успіху ворог не має, ситуація хоч і напружена, але повністю контрольована Збройними Силами України", - зазначив військовослужбовець.