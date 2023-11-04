Виплати ВПО у 2024 році: Підласа розповіла чого чекати українцям [ Редагувати ]
Виплати ВПО у 2024 році будуть надходили безперебійно. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла народна депутатка, голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.
"Ми вже маємо фінальний текст закону і на наступному тижні відбудеться голосування за головний кошторис країни. Сподіваємося, він буде підтриманий народними депутатами, тому що там є дві основні видатки. Перша - потреби оборони, вона перевищує 50% наших видатків і друга стаття, традиційно, - це соціальний захист. В цьому році планується спрямувати на нього понад 468 млрд грн", - зазначила Підласа.
Вона додала: "Що стосується виплат ВПО, ці виплати продовжаться в наступному році безперечно. В нас постійно обліковуються близько 2 млн внутрішньо переміщених осіб (їх склад змінюється, але стабільно є ця цифра). Ми виплачуємо їм допомогу на проживання. В наступному році на ці потреби закладено 57,6 млрд грн. Цього буде достатньо і вони будуть покриті".
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