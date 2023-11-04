Українські народні пісні з елементами джазу, блюзу, фанку. В Києві відбулася нова музична моновистава співачки Олі Полякової під назвою "Моє коріння". Присвячена історичній та культурній спадщині України. Артистка показала глядачу своєрідну подорож музичними стежками нашої батьківщини. Як все відбувалося - розкаже Олена Логінова.

Улюблені українські пісні, що торкаються душі... У виконанні Олі Полякової...

Під час сьогоднішнього концерту - жодної пісні з власного репертуару. Виключно українські народні, під супровід живого оркестру. Як каже сама співачка, моновистава "Моє коріння" - створена задля популяризації української культурної та історичної спадщини.

Оля Полякова, співачка:

Найціннішою метою передати сучасній обробці, передати ту саму у сьогодення... нашу українську душу, наші традиції... В нас виникла ідея - зробити спектакль жінки, яка проходить трансформацію на сцені через пісні, тому що у всіх цих українських піснях в них заклпден сюжет - вони всі про життя, про розлуку, про любов.

Автори вистави ведуть глядача музичними стежками України. Географія надзвичайно широка - від Карпат до східних степів. Родзинка музичної вистави - особлива інтерпретація кожної пісні. Музиканти додали до мелодій елементи блюзу, джазу, фанку...

Дмитро Саратський, музичний продюсер, аранжувальник:

Будемо дивувати звучанням українських народних пісень, бо варіацій аранжувань уже було стільки за 100 років, що нічого нового придумати не можна. Нам здається, що ми знайшли якийсь ключик до багатьох пісень новий.

Співачка розповідає, її творчість із початком повномасштабної агресії росії докорінно змінилася. Зокрема, всі свої пісні артистка нині виконує виключно українською.

Оля Полякова, співачка:

Нам треба самоідентифікуватися, не цуратися цього, знати дуже добре хто ми такі завдяки чому ми саме такі, завдяки чому ми не схожі на наших сусідів. Саме тому що в нас таке коріння.

Глядачі, що прийшли переглянути моновиставу "Моє коріння", кажуть - українських пісень в умовах війни хочеться чути більше.

Каріна, відвідувачка концерту:

Ви знаєте, я дуже люблю українські пісні. Бо коли була маленькою, приїжджала до бабусі і ми постійно там за столом співали. Бабуся вчила народних саме і тому для мене українська пісня - назавжди в моєму серці. Послухати її в якійсь новій інтерпретації - це супер.