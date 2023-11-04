Люди не встигають добігти до укриття: Соболевський про ситуацію на Херсонщині [ Редагувати ]
На Херсонщині зберігається складна безпекова ситуація. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
"У нас, на жаль, зберігається складна безпекова ситуація. За вчорашній день 97 обстрілів зафіксовано. На жаль, 5 осіб отримали поранення. Станом на зараз, так само обстріли продовжуються. Мова йде про Херсонський та Бериславський район. Попередньо в нас вже ж 5 поранених осіб, пізніше можливо надійде більш уточнююча інформація від військової адміністрації", - зазначив Соболевський.
Він додав: "У нас напевно найбільша кількість встановлених захисних споруд і підготовлених бомбосховищ. Проте, на жаль, враховуючи те, що ворог обстрілює і з артилерії, і з мінометних систем, і з РСЗВ, в людей просто немає часу, аби дійти до того укриття. До моменту прильоту є 5-7 секунд і цього часу на реакцію недостатньо, тому ми постійно звертаємося до наших мешканців, аби вони якомога менше часу знаходилися на відкритому просторі".
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