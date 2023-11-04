Ті випадки вірусу гепатиту А, які фіксуються в сусідніх областях - це поодинокі випадки, не повʼязані із спалахом у Вінниці. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила лікарка-епідеміологиня Центру громадського здоровʼя Ліна Толстова.

"Станом на 3 листопада було зафіксовано 276 термінових повідомлень, які були надані до Вінницького ЦКПХ. Ситуація наразі не має епідемії, це - спалах локальний. Ті випадки, які фіксуються в сусідніх областях - це поодинокі випадки, не повʼязані із спалахом у Вінниці. На стаціонарному лікуванні зараз знаходиться близько 54 осіб. Загальний стан їхній середньої важкості. Їм надається необхідне лікування та допомога", - зауважила Толстова.

Лікарка також дала декілька порад, як запобігти вірусу.

"Людям потрібно кипʼятити воду, не вживати необроблені термічно продукти. Можна вживати також бутильовану воду, відноситись із обережністю до тримання особистої гігієни. Мити руки, а особливо після вбиральні, оскільки вірус гепатиту А передається через фекально-оральний шлях. Вірусний гепатит А дуже рідко призводить до важких форм. Зазвичай люди, які мають хронічні захворювання, особи похилого віку - найбільш вразливі до тяжких форм", - додала вона.