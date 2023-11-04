Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Вони обговорили одну з головних потреб ЗСУ - боєприпаси.

Про це повідомив Умєров у Facebook.

"Щотижнева телефонна розмова з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Дякую США та міністру Остіну за новий пакет військової допомоги Україні", - зазначив він.

Міністр додав, що обговорив з американським колегою останні події на фронті та стан підготовки Сил оборони.

"Я наголосив на поточних потребах України: більше боєприпасів для наших воїнів", - підкреслив Умєров.