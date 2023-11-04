У медичній бригаді зазвичай двоє: фельдшер та водій.

Стріляють з важкої артилерії та реактивних систем. Сумщина - під вогнем противника. За минулу добу 2 обстріли по Великописарівській та Юнаківській громадах.

Попри оголошену евакуацію, в небезпечній зоні залишаються люди. У деяких селах вже немає лікарів та ФАПів. Тоді як на фоні стресів та хвилювань посилюються хвороби. Як працює швидка допомога на прикордонні з рф - розповіли нашій знімальній групі із Сум.

Фельдшер швидкої допомоги Роман перед черговим викликом перевіряє наявність необхідних медикаментів.

Ти не маєш там копирсатись, все укладене чітко за стандартами. Тобто якщо кровотеча, в тебе там є турнікети, є тампонування, бинти, антисептика.

Каже, зараз бригади мають повний набір для надання допомоги постраждалим.

Це починаючи від дифібрилятора, базовий комплект це наш ящик з медикаментами, кардіограф, також у нас є укладка пологові, для вагітних, є травмукладка.

Втім, для бригад цієї станції надважливими є засоби захисту самих медиків.

У зоні їх обслуговування - кілька прикордонних громад Сумщини, які щодня під обстрілами росіян.

Віталій Рудіченко, фельдшер станції швидкої допомоги:

Кожну зміну у нас є виїзди по декілька разів як у прифронтові села, то надаєм допомогу на місці, но стараємся усіх вивезти до лікарні.

Віталій щойно повернувся з такого виклику. Має кілька хвилин відпочинку.

Віталій Рудіченко, фельдшер станції швидкої допомоги:

В середньому у нас 10…8-10 викликів на 1 бригаду за сутки, за добу. Всі ми люди, всі ми боїмся, но поки зайнятий допомогою, то якось не звертаєш уваги, шо іде на задньому плану.

Фельдшер каже: на прикордонні ще багато мешканців, які відмовляються евакуюватися. Здебільшого це літні люди.

Віталій Рудіченко, фельдшер станції швидкої допомоги:

Як розповідають - а куди нам їхать, ми тут все життя прожили, постійно там працювали, все додому, до хати, і так просто полишить і кудись поїхать.

Та життя в постійному страху, під гуркіт канонад позначається на здоров'ї.

Роман Чубенко, фельдшер станції швидкої допомоги:

Це проблеми з серцем, якісь аритмії, підвищений тиск, інсульти достатньо часто. Це найбільш часті виклики і летальність звичайно від них більша.

Визначальним фактором часто стає час, за який швидка доїжджає до пацієнта.

Роман Чубенко, фельдшер станції швидкої допомоги:

Може і годину займати, подорож в один кінець, транспортування також годину може займати. При виїзді прям в сіру зону, тобто це 5 км від кордону, диспетчер попереджає нас про стан зараз на прикордонні, чи там тихо, чи є обстріли.

Під час обстрілів машину медиків на небезпечну ділянку не пустять військові. Доводиться або чекати на блок-пості тихішої години, або хворого везуть назустріч швидкій.

Водій екстренки мешкає в одному із сіл прикордоння. На вибухи, пояснює, вже не звертає уваги.

Ігор Козинець, водій:

Привикаєш да і всьо. Як наче нічого й не було. Мені і в дом попало. Якраз. Тоже вікна повибивало, не тільки мені, там і сусідам. В автобусі їхали тоже, якраз перед самим автобусом на дорогу.

У медичній бригаді зазвичай двоє: фельдшер та водій. Тож, відволікатися, навіть на вибухи - не можна - запевняє Роман.

Роман Чубенко, фельдшер станції швидкої допомоги:

Оця нагнітаюча обстановка, я думаю, такий фактор, який я думаю, треба одразу приглушити фельдшеру. Ми не зосереджуємся абсолютно, які там вибухи, шо там, чи близько, ми зосереджуємся на своїй роботі.

Серед тисяч викликів, що припали на зміни 20-річного фельдшера, найбільш знакові для нього - це народження нового життя.

Роман Чубенко, фельдшер станції швидкої допомоги:

Диспетчер нас не пропустив до самої Юнаківки. Ми стояли на блок-посту чекали поки вивезуть на іншій машині нам вагітну. Строк дуже малий, 27 тижнів. Це дуже мало. Ну і я пам'ятаю, ми дуже швидко їхали.

І ледь встигли, жінка народила дівчинку вже під стінами лікарні.

Роман Чубенко, фельдшер станції швидкої допомоги:

Вона там народилася без дихання, спочатку, тому там команда неонатологів зразу підключилася. І проводила реанімаційні заходи, але потім з дівчинкою все було добре, як і з мамою.

Такі історії щасливих порятунків - додають наснаги медикам. І вони знову забувають про страх і їдуть на допомогу.