Ефективну роботу одного штурмовика, стрілка чи артилериста під час війни забезпечують 5 цивільних - наголошують командири з досвідом. А відтак Українській армії потрібні і бійці, і фахівці цивільних спеціальностей. Бригада спеціального призначення "Азов" і український портал із пошуку роботи запустили рекрутинговий проект - набирають кваліфіковані кадри цивільних фахів.

Тобто людей, які не вміють воювати, але прагнуть працювати на перемогу. Логіка проста - якщо ви водій, у війську будете водієм, якщо кухар - будете готувати обіди. Як влаштуватися до військового підрозділу і як працює рекрутинг - Роман Барашев розкаже.

Владислав, житель Києва:

Військова справа мене настільки ж сильно лякає, як і приваблює. Йде війна, вважаю, я повинен там бути.

Владиславу - 23 роки. За освітою - стоматолог. Каже, прийшов у Київський рекрутинговий центр бригади "Азов", бо хоче бути корисним війську та країні.

Владислав, житель Києва:

Мені дуже багато військових відрекомендувало цю бригаду.

На наших очах консультант центру проводить співбесіду - таку ж саме, як під час прийому на роботу до будь-якої компанії.

- Якщо ви потрапите в "Азов", ким би ви хотіли бути, себе бачити? - Чесно кажучи, я хотів би, щоб мій потенціал розкрили вже в ході служби.

Ярослава розповідає - думки та мотивація Владислава їй цілком зрозумілі.

Ярослава Кашка, голова рекрутингової бригади "Азову":

В цивільному житті я була менеджером, маркетологом і ось зараз знайшла себе, як рекрутера, людину, яка займається підбором персоналу.

Ярослава служить в "Азові" близько року. Має звання молодшого сержанта. Каже, навіть частково розуміє людей, які бояться йти служити.

Ярослава Кашка, голова рекрутингової бригади "Азову":

Проблематика зараз в тому, що люди дуже бояться невизначенності, невідомості, де вони опиняться, пішовши в армію. На прикладі нашої бригади ми хочемо показати, що, якщо хлопець має, от як зараз - освіту медицинську, він хоче бути медиком, ми спробуємо запропонувати йому все те, чого він хоче досягнути в своїй кар'єрі.

Святослав Паламар, позивний "Калина", заступник командира з роботи з особовим складом 12 бригади спецпризначення "Азов":

Підрозділ "Азов" сформований в 2014 році для того, щоб захищати суверенітет та територіальну цілісність нашої країни… Зараз підрозділ виконує бойове завдання на Лиманському напрямку… З травня 23-го року ми стали бригадою. Бригадою спеціального призначення. Це набагато більший масштаб - в країні війна, підрозділ великий і нам не хватає людей.

"Війську потрібні різні професії" - під таким гаслом проходить масштабна рекрутингова кампанія, наголошують в "Азові". На порталі з пошуку роботи вже є сотні вакансій, відкритих 12-ю бригадою спеціального призначення Нацгвардії України. Саме для цивільних громадян.

Святослав Паламар ("Калина"), заступник командира з роботи з особовим складом 12 бригади спецпризначення "Азов":

Звичайно, нам потрібні піхотинці, артилерісти, танкісти, але нам потрібні і водії, нам потрібні і автосюсари, і автоелектрики, і крановщики, і логісти, і діловоди, і психологи.

Загалом на сайті нині є вакансії для представників 28-ми різних професій. Діапазон зарплат - від 25 до 125 тисяч гривень.

Артур Міхно, співзасновник порталу з пошуку роботи:

Старт - це 25 тисяч, якщо людина не перебуває в зоні, пов'язаній з боєвими діями. Якщо це зона бойових дій, то це доплата за кожного дня 3300 гривень. Таким чином людина може заробити 125 тисяч.

Ініціатори проекту наголошують - на захисті нашої держави мають стояти виключно вмотивовані люди. І йдеться не лише про тих, хто виконує завдання на передовій. Хочуть змінити підхід до інструментів мобілізації. Готові довести - процес набору людей в армію може і має відбуватися цивілізовано, а не так, як зараз.

Святослав Паламар ("Калина"), заступник командира з роботи з особовим складом 12 бригади спецпризначення "Азов":

Ловлять людей на вулиці, забирають, порушують закон.

Артур Міхно, співзасновник порталу з пошуку роботи:

Боронити державу - це теж робота. Там теж потрібні кваліфіковані і вмотивовані люди. Там так само потрібні системні рішення, а не випадкових людей згребли чи роздали повістки і потім починається навчання... Це як мінімум потребує вдесятеро більше часу.

Ініціатори рекрутингового проекту пропонують шукати вакансії для цивільних спеціальностей від "Азову" на сайті Work.ua, надсилати резюме. Якщо ваша кваліфікація відповідає вимогам "Азова", оператор зв'яжеться з вами.

- Тоді добре, напишемо вам адресу нашу, і коли вам буде зручно, записуйтесь на співбесіду.

Рекрутингові центри "Азову" наразі відкриті у Києві, Одесі, Львові та Дніпрі.