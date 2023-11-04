12-а бригада спеціального призначення Національної гвардії "Азов" розпочала рекрутинг на Work.ua, найвідвідуванішому сайті з пошуку роботи в Україні. Про те, наскільки це буде ефективно в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Я вважаю, це дуже прогресивно. По-перше, можна обирати категорії, людям дається можливість обирати спеціальності певні, потім проводять співбесіди, щоби зрозуміти як краще і потім вже безпосередньо підготовка. В принципі, подібне відбувається і в центрах комплектування, але це потрібно вдосконалювати і усучаснювати саме завдяки таким принципам, які ми бачимо зараз", - зазначив Мусієнко.

Він додав: "Крім того, особливість у тому, що є вихід безпосередньо до ЗМІ, є прес конференції командирів, які розповідають, що вона бачать. Це теж важливо. Це якраз та форма, яка може бути обрана зокрема на майбутнє. Звичайно, поки триває війна і йде відсіч агресії, потрібні люди".