"Азов" шукатиме кадри на Work.ua: експерт розповів про доцільність рекрутингу [ Редагувати ]
12-а бригада спеціального призначення Національної гвардії "Азов" розпочала рекрутинг на Work.ua, найвідвідуванішому сайті з пошуку роботи в Україні. Про те, наскільки це буде ефективно в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
"Я вважаю, це дуже прогресивно. По-перше, можна обирати категорії, людям дається можливість обирати спеціальності певні, потім проводять співбесіди, щоби зрозуміти як краще і потім вже безпосередньо підготовка. В принципі, подібне відбувається і в центрах комплектування, але це потрібно вдосконалювати і усучаснювати саме завдяки таким принципам, які ми бачимо зараз", - зазначив Мусієнко.
Він додав: "Крім того, особливість у тому, що є вихід безпосередньо до ЗМІ, є прес конференції командирів, які розповідають, що вона бачать. Це теж важливо. Це якраз та форма, яка може бути обрана зокрема на майбутнє. Звичайно, поки триває війна і йде відсіч агресії, потрібні люди".
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