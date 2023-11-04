Війна в Україні змусила застосовувати технічні ноу-хау в мистецтво ведення бойових дій. Це стосується і розвідки, і безпосередніх бойових дій, і прогнозування. Водночас, Київ долучився до 28 країн світу, які попереджають про небезпеку штучного інтелекту та важливість встановлення контролю над його розробкою.

У Великій Британії зараз перебуває представник Міністерства цифрової трансформації України Георгій Дубинський. Про плюси та мінуси штучного інтелекту з ним поговорила наша Світлана Чернецька.

Штучний інтелект показав свою ефективність вже з перших днів повномасштабної війни росії проти України. Спочатку його активно використовували для розпізнавання облич мертвих окупантів. А також на блокпостах - для викриття диверсантів, саботажників та російських шпигунів. До нині ця технологія допомагає встановлювати осіб, які чинять звірства та воєнні злочини, аби притягнути кожного до відповідальності. А що довше триває війна, то більше сфер, в яких запроваджують штучний інтелект.

Георгій Дубинський, заступник міністра з цифрової трансформації України:

Війна - це загалом історично завжди прискорює будь-які технології, на превеликий жаль, є драйвером економіки наступних десятиріч, і тому накладання цих двох факторів дуже важливе для України. Ми використовуємо штучний інтелект в нашій війні: аналіз супутникових даних, аналіз інформації з дронів, побудова систем сенсор-фьюжин - ситуаційної обізнаності.

Україні пощастило мати потужну ІТ-спільноту ще до початку війни. Штучний інтелект застосовували насамперед в медицині, приміром, для ранньої діагностики туберкульозу. А з початком повномасштабного вторгнення, українські спеціалісти світового рівня кинулися допомагати Збройним силам. Завдяки штучному інтелектові, дрони тепер вміють розпізнавати різні типи зброї, навіть якщо вона замаскована і можуть самостійно визначати цілі для удару. Так само завдяки ШІ, наша ППО відстежує траєкторію крилатих ракет для попередження людей і точного перехоплення.

Георгій Дубинський, заступник міністра з цифрової трансформації України:

Я вважаю, що 2 технології, які докорінно відрізняють цю війну від попередніх - це широке використання роботів, а дрони - це є роботи і їх поєднання з технологіями штучного інтелекту і якщо роботи ми вже зараз бачимо на полі бою, і вони стануть все більше і більше автономними, а це можливо за рахунок штучного інтелекту.

Незамінні системи ШІ і в розвідці. Вони збирають, перевіряють на достовірність, аналізують та передають розвіддані напряму воїнам. Перегони систем штучного інтелекту відбуваються і в сфері інформації. З одного боку, росія залучає ШІ до створення фейків та маніпуляцій, а з іншого - українці використовують ШІ для розпізнавання дезінформації. Штучний інтелект може служити і світлу, і темряві, а може взагалі стати смертельною зброєю масового знищення - попереджають науковці. Тому його розробку потрібно терміново брати під контроль.

Георгій Дубинський, заступник міністра з цифрової трансформації України:

Появу штучного інтелекту зараз порівнюють з появою ядерної енергії, ядерної зброї під час Другої світової війни, або з появою інтернету. Технологія, яка є базовою для розвитку багатьох, але як вона буде розвинута - це вже питання людства і в чиїх руках вона буде знаходитися. І власне питання контролю і відповідальності провідних країн за контролем над цією технологією. Сам штучний інтелект - він етикалі егностік, він етично не розрізняє добро і зло, але люди, які це використовують, мають це контролювати і ми маємо бути серед цієї спільноти світової, яка встановлює правила гри.

Саме з цією метою замміністра приїхав до Великої Британії. Поруч із колегами зі США, Китаю, країн Євросоюзу та Африки він взяв участь у саміті з безпеки штучного інтелекту. Через війну Україна стала великим тестовим майданчиком для ШІ і вже отримала практичний досвід, який охоче переймають партнери.

Георгій Дубинський, заступник міністра з цифрової трансформації України:

Ми можемо додати як досвід використання у військових цілях, наприклад, поєднання інформації з різних джерел, як ми зараз робимо - поєднання супутникової інформації, інформації різних сенсорів, інформації тих же дронів - як ми її збираємо, як ми використовуємо з використання штучного інтелекту- це дуже цікаво для наших партнерів. З іншого боку ми розуміємо, як всі ці напрацювання можуть бути використані потім для розвитку економіки, тому що ці ж дрони, вони будуть займатися доставкою, це будуть дрони, які будуть спостерігати за надзвичайними ситуаціями, поліцейські дрони, це регулювання руху дронів, це поєднання дронів наземних і дронів повітряних, це сплав технологій, який саме зараз кується і кується в Україні.

Зараз чи не одна з найбільших переваг українського війська над російським - це нові технології. Але в рф теж чудово розуміють перспективи ШІ. І вже використовують такі системи для потужних кібератак. Але оскільки країну-агресорку не запрошують до цієї дискусії - вона легко може опинитися за бортом прогресу. Бо через санкції навіть не зможе отримати доступ до необхідного апаратного забезпечення.

Георгій Дубинський, заступник міністра з цифрової трансформації України:

Ми маємо наразі справу з такою технологією, яку і зрозуміти важко, і передбачити певні наслідки важко, і тому треба бути обережними. Ви ж розумієте, маючи гранату, хочеться мати хоч якийсь запобіжник, а в машині хочеться мати не тільки акселератор, а й гальма, то ми маємо теж брати участь у розробці тих технологій і в розробці тих регуляцій, в цьому я вважаю, що дуже важливо, що Україну запросили і дуже важливо, що ми були представлені, і наш голос був почутий і це було оцінено країнами-учасниками.

Війну з росією замміністра називає першою цифровою війною в історії. А технологію штучного інтелекту в ній - не менш важливою за зброю та боєприпаси.

Штучний інтелект не лише наздогнав, але й перегнав здібності людини аналізувати та оцінювати інформацію. Тим паче, що може обробляти набагато більші масиви даних, набагато швидше вчиться на помилках та вдосконалюється. Поки що не видно меж потенціалу ШІ, саме це й лякає науковців. Тож для перестраховки - ці межі вже найближчим часом встановить світова спільнота.