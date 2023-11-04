Зеленський про ситуацію на фронті: це не патова ситуація [ Редагувати ]
Наразі існує багато думок щодо ситуації на фронті, втім вона не є патовою. Україні не повинні опускати руки.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Володимир Зеленський нагадав про те, що на початку повномасштабного вторгнення російських терористів, Україна чула сигнали, що їй нібито необхідно віддати території, визнати Росію й відмовитись від Європи та НАТО. Втім, українці продовжували боротись й перемогли.
"Сьогодні пройшов час. Люди втомлені. Всі втомлюються і є різні думки... Всі люди, незалежно від свого статусу. І все зрозуміло. Тут нічого такого немає. Але це не патова ситуація. Я ще раз підкреслюю це. Ми про це вже говорили. Це не якась там новина", - пояснив президент.
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