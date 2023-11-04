Вночі під ворожими обстрілами були дві громади на Дніпропетровщині: що відомо [ Редагувати ]
Вночі під ворожими обстрілами були дві громади на Дніпропетровщині. Cпершу агресор бив по Червоногригорівській громаді. Трохи пізніше - по Марганецькій. Понад півдесятка снарядів поцілили по тамтешніх населених пунктах. Загиблих та постраждалих немає. Наслідки нині з'ясовують. Як живуть нікопольці під залпи ворожого озброєння бачила Олена Мендалюк.
У нас дом целый, но я же говорю (взрыв) прилеты. Вот прилеты. Вообщем опасно.
Так звучить Нікополь. Посеред білого дня все довкола здригається від вибухів - російська армія не припиняє обстрілювати мирне місто ані вдень, ані вночі.
Сергій - житель Нікополя:
Какой военный обект или что тут может быть? Спальный район, рынок, все. Вот там Вы были. Первая поликлиника там тоже стекла посекло. Просто по больнице.
Біля пʼятиповерхівки - на асфальті квіти. Кілька днів тому тут загинула літня жінка. Ворожий снаряд застав її посеред вулиці.
Під час того обстрілу ще шестеро нікопольців зазнали поранень. Осколками посікло багатоповерхівку. Сюди ворожі снаряди прилітають не вперше, розповідає пан Петро. У цьому ж будинку чоловік тримав магазин побутової техніки. Через ворожу атаку все згоріло - і товар, і стіни.
Петро - житель Нікополя:
Та там багато, пів магазина вигоріло і все, що тут казать. Бачите, бачите, вам опасно тут стоять. Так что ви собирайте и едьте додому.
Попри збитки, які вже завдав ворог, та щоденну небезпеку - пан Петро продовжує жити і вести бізнес у рідному Нікополі. Проте каже, торгу майже немає.
Петро - житель Нікополя:
Вот это за 3 дня вообще никто не приходил. А кто будет ходить? А збитки рахували? Не, щоб я нервничал. Що там рахувать, очень большие збитки.
Тим часом канонади ворожих пострілів не стихають.
Лише за вчора російська армія 7 разів відкривала вогонь по Нікопольщині. Випустила три десятки снарядів. Один чоловік - поранений. Загалом, за 16 місяців постійних обстрілів у районному центрі російські снаряди вбили 29 людей, поранено 191-го жителя.
Олександр Саюк - міський голова Нікополя:
На зараз у нас майже 4800 пошкоджених обʼєктів - це різні будівлі, квартири, будинки і тому подібне. На жаль, обстріли продовжуються і ми робимо все для того щоб швидко усувати наслідки цих обстрілів, щоб самі нікопольці і надалі проживати, як у своїх будівлях, будинках. Так і в місті.
Нині у Нікополі залишається приблизно 40 відсотків жителів.
Євген - житель Нікополя:
Мы живем, старая часть. Каждый день где-то, что-то упало. Дай Бог что не на голову і Слава Богу.
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