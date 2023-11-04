Після обробки транспорт деякий час провітрюють і згодом випускають на лінію.

Плюс 10 нових випадків за добу. Натомість кількість виписаних пацієнтів зростає. Їх вже 128. На Вінниччині тривають заходи з профілактики поширення Гепатиту А. У регіоні активно вакцинують медиків та контактних осіб. А у місцях загального користування - проводять протиепідемічні заходи. Зокрема, дезінфікують муніципальнй транспорт.

У цьому відрі - спеціальний дезінфікуючий розчин. Прибиральниця ретельно протирає поручні, сидіння, валідатори та всі поверхні транспорту.

Протираємо вагони на перериві тільки, тому що вони тут в нас довго не стоять. А на перериві стоять 40-45 хвилин. Протираємо хлорантином. На 10 літрів води 4 таблетки.

Після обробки транспорт деякий час провітрюють і згодом випускають на лінію.

Олександр Сорочан, заступник керівника ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій обл.:

Безумовно на перше місце виходить зараз питання проведення дезінфекції всього, з чим контактують руки людини. І тому - транспортна компанія, яка перевозить тисячі пасажирів щоденно.

Окрім цього, Держпродспоживслужба рекомендувала всім торговим точкам повернутися до ковідних засобів профілактики.

Олександр Сорочан, заступник керівника ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій обл.:

Магазини, сфера послуг, будь-яка сфера послуг. Достати всім субʼєктам господарювання всі диспенсери і дезінфікуючі засоби, які вони завховали після травня, коли в нас була офіціно зупинена епідемія коронавірусної інфекції. Достати й поставити на видних місцях, щоб люди мали можливість обробляти руки.

Наразі в інфекційних відділеннях регіону перебуває 54 людини. Тих, хто одужав, помітно побільшало. Їх 128…

Лариса Мороз, головна інфекціоністка Вінницького обласного управління охорони здоров'я:

Йде робота із контактними. Особливо серед дітей. У нас, на жаль, є вже 12 сімейних випадків, тобто там, де батьки заразили своїх дітей.

Поки що ні наші фахівці вінницькі, ні фахівці, які приїхали на допомогу з міста Києва - остаточно не встановили який саме осередок був спочатку, й пішло зараження.

Наразі в регіоні вакцинували вже кілька сотень медпрацівників та щеплять конактних осіб. У навчальних закладах продовжили карантин. Наступний тиждень учні Вінниці також проведуть на дистанційці.