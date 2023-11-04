Україна не просить для себе послаблень на шляху до Європейського союзу. Зокрема, Київ виконує всі рекомендації Єврокомісії, надані Україні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

"Рекомендації, необхідні для початку переговорів щодо членства, ми реалізували. Це стосується і верховенства права, і захисту людських прав та свобод національних спільнот, більшої прозорості в роботі державних інституцій та посилення антикорупційної інфраструктури", - заявив він.

Зеленський виділив серед законопроєктів документ про лобізм, який "додасть прозорості політичним процесам і надійно захистить державу від деструктивного впливу олігархів та інших осіб, які намагаються обійти верховенство права".

Президент зазначив, що дуже важливо, щоб підтримка Європи та інших партнерів залишалася стійкою, залишалася надійною.

"Це стосується і оборони, і фінансової підтримки. Росія повинна бачити, що світ не відступає, захищаючи свободу і міжнародне право", - підкреслив він.

Зеленський додав, що очікує посилення санкційних дій, зокрема "недопущення обходу наявних санкцій, зокрема використовуючи європейські компанії та території держав-сусідів Росії".