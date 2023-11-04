В одному зі шпиталів Львівщини запрацювало сучасне відділення фізичної реабілітації. За рік там зможуть пройти реабілітацію понад три тисячі цивільних та військових. Сучасні тренажери, фахівці та безбар'єрність.

На ремонт та обладнання витратили понад 22 мільйони гривень з бюджету області. У новому реабілітаційному просторі побувала Вікторія Балицька.

Військовослужбовець Юрій Коврига після ампутації ноги тренується на біговій доріжці.

Юрій Коврига, боєць 110-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ:

Задача - ходить! Просто ходить, на вулиці, на станках займатися. Ну впринципі ходить. Чим більше, тим краще.

Юрій був учасником АТО, а торік 24 лютого пішов у військкомат та потрапив до запорізької бригади тероборони. За два місяці на бойових позиціях захисник зазнав важкого поранення , внаслідок якого втратив ногу. Протезували бійця у Швеції, а реабілітація - у новому відділенні шпиталю.

Юрій Коврига, боєць 110-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ:

Якщо я там на тій біговій доріжці пару минут спочатку, то зараз 10 хвилин, і 15 і 20.

У сусідній кімнаті під наглядом фізичного терапевта займається нацгвардієць Роман.

Так добре, але намагайтеся вловити рівновагу. Опускайтесь затримуєтися на 3 секунди і повертайтеся у вихідне положення, потім - навпаки.

Роман, військовослужбовець Національної гвардії України:

Болі в спині, кульшовий суглоб. Таке от. Дається взнаки коли от ходиш в бронежилеті, з автоматом зі всім. Хороші зали, хороші тренери, все нове.

У відділенні реабілітують і цивільних, і військових.

Марія Запотічна, фізична терапевтка:

Підбираємо певний правильний підхід, правильні вправи, які допоможуть покращити і відновити всі функції наших пацієнтів. Ну в нас є різні категорії пацієнтів - це і неврологія, і ампутації, і проблеми з опорно-руховий апаратом.

Відділення розташоване на 900 квадратних метрах. Тут і фаховий персонал, і найсучасніше обладнання.

Нікіта Бердніков, старший фізичний терапевт:

В нас є бігова доріжка, яка має систему розвантаження, що допомагає нам працювати з пацієнтом, які мають труднощі в переміщені. Також в нас є dio-динамічні сходи. Їхня особливість в тому, що можна змінювати висоту сходинки.

У відділенні використаний принцип безбарʼєрності. Тобто простором зможуть скористатися люди з будь-якими особливими потребами. На підлозі медичне покриття - на якому неможливо послизнутися. Все продумали до дрібниць.

Пересідати, вставати і користуватися туалетом - також безбар'єрний простір, що пацієнт може скористатися душем.

Щодня у відділенні можуть проходити реабілітацію від 30 до 50 пацієнтів.

Алла Рогуля, заступниця директора шпиталю з медичної реабілітації:

В нас працює мультидисциплінарна команда. У складі лікаря фізичної реабілітаційної медицини, фізичного терапевта, ерготерапевт і обов'язково в нашій реабілітаційний команді є терапевт мови та мовлення, а також психолог.

На ремонт та закупівлю обладнання витратили понад 22 мільйони гривень із обласного бюджету. Для пацієнтів усі послуги - безкоштовні.