В Ірпені продовжують відновлювати зруйновані росіянами будинки. Кошти на відбудову надав Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Представники Київської обласної військової адміністрації провели черговий рейд по цих об'єктах. Більше про результати перевірки та хід відбудови - дивіться далі.

Ірпінь. На Київщині це одне з найбільш постраждалих міст через вторгнення рашистів.

Торік навесні окупанти близько місяця намагалися встановлювати тут свої порядки. За цей час встигли перетворити мальовниче передмістя Києва на руїни.

Росіяни вдиралися до будинків - нещадно вбивали людей. Тих, хто вижив, - грабували й залякували.

У нас же нема зброї. У нас тут бомбосховище, у нас тут одні старики. Так хто ж нам повірив... Ну, слава богу, наші бистренько стрілять стали. І вони втекли. То вони наших залишили. А то б ще порозстрілювали.

Навіть рік потому в Ірпені залишається чимало понівечених будинків. Втім поступово місто відновлюють. Латають тріщини на стінах, на місцях зруйнованих споруд - будують нові. Цей район називають Ірпінські Липки.

В проекті до кінця року відновлення покрівлі на 6-й, 5, 1 і 2 секції. До 3 секції ще питання відкрите у зв'язку з дуже серйозними пошкодженнями.

Навіть зараз будівельники тут іноді знаходять нерозірвані снаряди. Через це, каже підрядник, трохи не вкладаються в терміни відбудови. Втім комісія, що була створена наприкінці літа задля контролю над відбудовою на Київщині, знаходить й інші порушення.

У сусідньому будинку теж є відставання від графіку - майже на 2 тижні. Представник забудовника пояснює - майстрів замало.

Олександр Козаков, представник компанії-підрядника:

- Ми ускоримся, обіцяєм. Маємо все зауважити. - "Постараємось" не підходить. Коли будуть люди додані і скільки? - Будемо надіятись, на наступному тижні.

Робітникам дають кілька днів, аби виправити недоліки. Після цього буде нова перевірка.

В середу ми сюди приїдемо і перевіримо, як виправлені порушення.

Загалом чиновники запланували перевірити 56 об'єктів. Кажуть, подекуди контролювати будівництво можуть навіть дистанційно.

Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації:

Також контролюємо камерами онлайн і технологічними всіма процесами. Бачимо, ми залучаємо міжнародні організації ООН - програма розвитку ООН. Також ми створили наглядову раду, до якої ввійшли всі антикорупційні організації. Як мені сказали, "на будівництві по-іншому не можна".

Суворі методи контролю, запевняє голова Київської обласної військової адміністрації, потрібні, аби люди, що втратили житло через російську агресію, змогли якомога швидше повернутися до своїх осель.