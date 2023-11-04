Шовковський очолив "Динамо" [ Редагувати ]
Виконувачем обов'язків головного тренера ФК "Динамо" (Київ) став Олександр Шовковський. Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.
На навчально-тренувальній базі у Віті-Литовській президент клубу Ігор Суркіс представив команді нового наставника.
Ним став багаторічний голкіпер "біло-синіх" Олександр Шовковський, який у статусі виконуючого обов’язки головного тренера готуватиме команду до наступних матчів у чемпіонаті України.
У тренерському штабі Олександра Шовковського будуть працювати Еміль Карас, Олег Гусєв та Михайло Михайлов.
Нагадаємо, що Олександр Шовковський завершив кар'єру професійного футболіста у грудні 2016 року.
Шовковський уже виконував обов’язки головного тренера, коли наприкінці минулого сезону Мірча Луческу вимушений був зробити операцію на нозі та перебував на лікарняному.
Нагадаємо, після поразки в матчі з "Шахтарем" (0:1) у рамках чемпіонату України у відставку з посади головного тренера "Динамо" подав румунський фахівець Мірча Луческу.
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