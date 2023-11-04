Виконувачем обов'язків головного тренера ФК "Динамо" (Київ) став Олександр Шовковський. Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

На навчально-тренувальній базі у Віті-Литовській президент клубу Ігор Суркіс представив команді нового наставника.

Ним став багаторічний голкіпер "біло-синіх" Олександр Шовковський, який у статусі виконуючого обов’язки головного тренера готуватиме команду до наступних матчів у чемпіонаті України.

У тренерському штабі Олександра Шовковського будуть працювати Еміль Карас, Олег Гусєв та Михайло Михайлов.

Нагадаємо, що Олександр Шовковський завершив кар'єру професійного футболіста у грудні 2016 року.

Шовковський уже виконував обов’язки головного тренера, коли наприкінці минулого сезону Мірча Луческу вимушений був зробити операцію на нозі та перебував на лікарняному.

Нагадаємо, після поразки в матчі з "Шахтарем" (0:1) у рамках чемпіонату України у відставку з посади головного тренера "Динамо" подав румунський фахівець Мірча Луческу.