Главу МЗС Німеччини Анналену Бербок спробував поцілувати колега з Хорватії (відео) [ Редагувати ]
На саміті країн Євросоюзу в Берліні стався незручний момент. Під час фотографування міністр закордонних справ Хорватії Грліч-Радман спробував поцілувати главу МЗС Німеччини Анналену Бербок.
Справа закінчилася фіаско - Бербок ухилилася, тож стався лише дотик щоками. Далі всі ніяково засміялися.
Момент невдалого поцілунку облетів усю Європу. Деякі європейські політики обурені поведінкою хорватського міністра і навіть заявляють про спробу насильства.
Сам Грліч-Радман уже вибачився перед Бербок за свій порив.
Анналені Бербок 42 роки, вона одружена з політичним консультантом Даніелем Холефлайшем, від якого народила двох дочок.
Нагадаємо, наприкінці жовтня прем'єрка Італії Джорджа Мелоні оголосила про припинення стосунків зі своїм цивільним партнером Андреа Джамбруно через його сексистські висловлювання.
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