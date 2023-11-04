​На саміті країн Євросоюзу в Берліні стався незручний момент. Під час фотографування міністр закордонних справ Хорватії Грліч-Радман спробував поцілувати главу МЗС Німеччини Анналену Бербок.

Справа закінчилася фіаско - Бербок ухилилася, тож стався лише дотик щоками. Далі всі ніяково засміялися.

Момент невдалого поцілунку облетів усю Європу. Деякі європейські політики обурені поведінкою хорватського міністра і навіть заявляють про спробу насильства.

Сам Грліч-Радман уже вибачився перед Бербок за свій порив.

Анналені Бербок 42 роки, вона одружена з політичним консультантом Даніелем Холефлайшем, від якого народила двох дочок.

Нагадаємо, наприкінці жовтня прем'єрка Італії Джорджа Мелоні оголосила про припинення стосунків зі своїм цивільним партнером Андреа Джамбруно через його сексистські висловлювання.