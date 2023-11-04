Незабаром українська команда вирушить на "Ігри Героїв": розмова з командою [ Редагувати ]
Вже завтра українська команда вирушить на "Ігри Героїв". Змагання триватимуть з 6 по 10 листопада у Брюсселі. Там 10 ветеранів із ампутаціями внаслідок бойових травм змагатимуться із військовими НАТО у крос-фіті.
"Ігри Героїв" - це спортивно-тренувальна система реабілітації ветеранів після важких поранень. З українською командою перед виїздом поспілкувалася Вікторія Балицька.
Юрій Козловський - один із найдосвідченіших учасників проекту "Ігри Героїв". Займається кросфітом уже восьмий рік. Тож допомагає тренуватися молодшим колегам по команді.
Юрій - у минулому прикордонник. У березні 2016 під час виконання бойового завдання в зоні АТО на Донечині дістав важке поранення, внаслідлок якого втратив ліву стопу. Тоді реабілітація переросла у професійне захоплення кросфітом.
Юрій Козловський, учасник "Ігор Героїв":
Кросфіт - це мульти дисциплінарний спорт, який об'єднує елементи інших видів спорту. Як скажімо важка атлетика, гирьовий спорт, також гімнастика, велоспорт, веслування на тренажерах. І ще дуже багато дисциплін.
Саме кросфіт - в основі проекту "Ігри Героїв". Їхня мета - системна реабілітація воїнів після важких поранень. Одесандр Півнєв був поранений у 2016-му біля Торецька.
Олександр Півнєв, учасник проекту "Ігри Героїв":
Прильот був вісімдесятої міни з міномета "Васильок". Там в касеті 4 міни. Поранили командира і мене. Він, на жаль, загинув.
Чоловікові ампутували ногу, але він продовжував служити в ЗСУ. А після повномасштабного вторгнення вступив в 126 окрему бригаду тероборони Одеси і очолив підрозділ.
Олександр Півнєв, учасник проекту "Ігри Героїв":
Командиром артилерійського зенітного відділення. На ЗІЛу їздили збивали Шахеди і так далі. Я не сидів там в штабі, мені це нецікаво.
Два місяці тому Олександр демобілізувався, а вільний час прясвятив підготовці до "Ігор Героїв", які цьогоріч відбудуться у Брюсселі.
Олександр Півнєв, учасник проекту "Ігри Героїв":
Фотку з дідом Боррелем хочу зробить, (сміється), це прямо мечта мечта. І домовитися про реабілітацію для хлопців, може якось це буде швидше, може ще щось там, подивимся оце саме головне. А там ми переможемо що так, що так, на іграх.
У Бельгії команда змагатиметься із військовослужбовцями НАТО. Хоч ветерани їдуть у Брюсель не лише за медалями.
Олександр Гончаров, організатор проекту "Ігри Героїв":
Вони хочуть щось донести про Україну. В них дуже багато зустрічей Європарламенті і в штаб-квартирі НАТО. І тому вони відчувають свою відповідальність. І таку адвокатційну місію України.
Але найважливіша місія спортсменів - мотивувати захисників, які дістали важких поранень під час повномасштабної війни.
Юрій Козловський, учасник "Ігор Героїв":
Моєю місією є показувати тим новим пораненим хлопцем та дівчатам, які зокрема як я втратили кінцівку під час бойових дій, що вони зможуть якщо не все, то дуже багато. Навіть щось нове. Тому що наприклад до травми я жодного разу не піднімався на вершини гір.
До Бельгії команда із 10 ти ветеранів-спортсменів вирушає у неділю.
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